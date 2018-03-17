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الإحصاء: 1515 سنترال بالجمهورية و18مليون خط أرضى بينهم 8.8 مليون خط "شغال"

السبت، 17 مارس 2018 10:25 ص
الإحصاء: 1515 سنترال بالجمهورية و18مليون خط أرضى بينهم 8.8 مليون خط "شغال" المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات





كتبت هبة حسام
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أظهر تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد السنترالات التليفونية على مستوى الجمهورية يبلغ 1515 سنترال، بإجمالى خطوط أرضية يبلغ عددها 18.089 مليون خط، منها نحو 8.8 مليون خط "شغال".

 

وأوضح التقرير والصادر عن جهاز الإحصاء ضمن كتيب "مصر فى أرقام 2018" خلال شهر مارس الجارى، أن أكثر المحافظات استحواذا على أكبر عدد من السنترالات، هى محافظة الدقهلية ويوجد بها 159 سنترال، تلاها الشرقية ب 104 سنترال، ثم البحيرة ب 102 سنترال.

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عدد السنترلات فى مصر وعدد الخطوط الارضية

وبحسب التقرير الإحصائى، لم يرتبط ارتفاع عدد السنترالات بمحافظة ما بارتفاع عدد الخطوط الأرضية، فالبرغم من استحواذ محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة على أكبر عدد من السنترالات التليفونية على مستوى الجمهورية، إلا إنها لا تمتلك أكبر عدد خطوط، إذ تستحوذ محافظتى القاهرة والجيزة على أكبر عدد للخطوط الأرضية.

 

تستحوذ محافظة القاهرة على نحو 4.2 مليون خط بالرغم من وجود 57 سنترال بها فقط، أما محافظة الجيزة فيوجد بها 80 سنترال، و2.1 مليون خط، وفى المقابل جاءت المحافظات التى تمتلك أقل عدد من الخطوط الأرضية متمثلة فى "الوادى الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء".

 

تمتلك محافظة الوادى الجديد وهى أقل المحافظات التى يوجد بها خطوط أرضى، 60.6 ألف خط، فيما يوجد 77.4 ألف خط بمحافظة مطروح، و86.6 ألف خط بشمال سيناء، بينما يوجد 86.7 ألف خط بجنوب المحافظة "سيناء".

 

أما المحافظات الممتلكة لأقل عدد من السنترالات التليفونية على مستوى محافظات الجمهورية، فتتمثل فى: "محافظة بورسعيد ويوجد بها 8 سنترالات فقط، ومحافظة البحر الأحمر وبها 12 سنترال، و18 سنترال بالسويس"، علاوة على 19 سنترال فى محافظة جنوب سيناء، و21 سنترال فى كل من محافظتى دمياط وشمال سيناء.

 

ويوضح الجدول التالى تفاصيل عدد السنترالات التليفونية وعدد الخطوط الأرضية "الإجمالية والعامل منها" على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية، وفقا للبيانات الواردة بكتيب "مصر فى أرقام 2018"، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه.


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