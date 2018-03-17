"الأوقاف": معسكرات الأئمة تستهدف تجديد الخطاب الدينى

كتب لؤى على

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الهدف من إقامة المعسكرات التقاء أئمة الأوقاف من كافة أنحاء الجمهورية وحضور محاضرات لأساتذة من الأزهر والأوقاف، لتثقيفهم ونقل الفكر الصحيح لهم ولقائهم مع وزير الأوقاف يعطيهم الثقة فى نفسهم ومعرفة ما يدور فى عقل قياداتهم من أفكار وتجديد الخطاب الدينى، وكذلك لرفع المستوى المهنى والعلمى والثقافى للأئمة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المعسكرات تركز على عدد من القضايا، منها: "الأخلاق والسلوك، مواجهة التطرف والتحديات، والتوعية بمخططات إفشال الدولة وسبل مواجهتها، القضية السكانية والتوعية بمخاطر الانفجار السكانى".

وأوضح أن تلك المعسكرات التثقيفية تعد نموذجًا مواكبًا لحركة تجديد الخطاب الدينى التى يفرضها العصر فى ضوء المستجدات والأحداث التى تمر بنا، والدعاة هم ركيزة أساسية فى ترسيخ الانتماء والولاء، وتحصين العقول ضد دعاة التطرف والغلو، وأصحاب الأجندات الخاصة التى تستهدف تدمير الأوطان باسم الدين مستخدمة نصوص الدين ورافعة شعارات هى أبعد ما تكون عنها.

وتابع قائلاً: "وزير الأوقاف أكد فى وقت سابق أن تلك المعسكرات تأتى فى إطار حرص الوزارة الشديد على الارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى للأئمة فى تجديد المفاهيم وتصويب المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان حيث تأتى هذه المعسكرات التدريبية التراكمية والتى أصبحت أمرا واقعًا، تؤتى ثمارها الواضحة جلية سواء فى مستوى الأداء أم فى تحفيز الهمم، وحوّل جانبًا كبيرًا من واقع الأحلام والأمانى إلى مواقع التحقيق والتنفيذ، أنها عملية التدريب النوعى والتراكمى المستمر والتى تستهدف أيضا تحويل حالات التميز الفردى إلى التميز الجماعى".

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أدى خطبة الجمعة أمس بمسجد الصحابة بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والتى تتناول البر والوفاء بالوالدين، وذلك على هامش افتتاح معسكر الأئمة فى شرم الشيخ.