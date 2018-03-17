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الأوقاف تخصص ميزات للأئمة المتميزين الراغبين فى العمل بشمال سيناء

السبت، 17 مارس 2018 09:06 ص
الأوقاف تخصص ميزات للأئمة المتميزين الراغبين فى العمل بشمال سيناء وزارة الأوقاف





كتب إسماعيل رفعت
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تخصيص ميزات خاصة تنتظر الأئمة المتميزين الراغبين فى العمل بمحافظة شمال سيناء.

 

وأضاف الوزير، فى بيان، أن من يجتاز اختبارات الأئمة المتميزين العاملين حاليا بمحافظة شمال سيناء سيتم منحهم امتيازات خاصة؛ تقديرا للدور الدعوى والوطنى الذى يقومون به.


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