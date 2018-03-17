الأمن يسيطر على مشاجرة بين بائعى السمك بسوق "السبت" فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين بعض بائعى السمك بسوق "السبت" بمدينة ههيا، وأحد رواد السوق، والتى أسفرت عن إصابة بعض الأشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين أحد بائعى السمك بسوق "السبت" بمدينة ههيا، وأحد الأهالى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما أسفرت المشاجرة عن إصابة بعض الأشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى "ههيا" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.