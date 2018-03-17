video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام يشن حملات مكبرة ويضبط 60 قطعة سلاح نارى و54 متهما

السبت، 17 مارس 2018 02:10 م
الأمن العام يشن حملات مكبرة ويضبط 60 قطعة سلاح نارى و54 متهما سلاح مضبوط-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وأسفرت عن ضبط 60 قطعة سلاح نارى بحوزة 54 متهما.
 
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية: دماء الشهداء دليل على عدم التفريط فى رفعة وطننا

مباحث التموين تضبط 168 قضية مخابز وتلاعب فى الدقيق المدعم

الداخلية:ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 52202 حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأمن العام

الداخلية

الاسلحة النارية

حملات امنية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة