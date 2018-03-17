الأمن العام يشن حملات مكبرة ويضبط 60 قطعة سلاح نارى و54 متهما

الأمن العام يشن حملات مكبرة ويضبط 60 قطعة سلاح نارى و54 متهماالسبت، 17 مارس 2018 02:10 م
سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وأسفرت عن ضبط 60 قطعة سلاح نارى بحوزة 54 متهما.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
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