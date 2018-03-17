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الأربعاء والخميس.. دورة تدريبية عاشرة لجراحات القدم والكاحل بجامعة المنصورة

السبت، 17 مارس 2018 02:00 ص
الأربعاء والخميس.. دورة تدريبية عاشرة لجراحات القدم والكاحل بجامعة المنصورة جامعة المنصورة





الدقهلية شريف الديب
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تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الدولية  لجراحات القدم والكاحل" بجامعة المنصورة للسنة العاشرة على التوالى وذلك يومى الأربعاء والخميس 21-22  مارس الحالى بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال.
 
 
 
تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة و الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس قسم العظام بطب المنصورة.
 
تعقد الدورة التدريبية برئاسة أ.د هانى موافى أستاذ جراحة العظام ورئيس الدورة، الدكتور مازن سمير أبو السعد مقرر المؤتمر ان الدورة التدريبية.
 
وصرح الدكتور هانى الموافى رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة العظام أن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على اتباع الأساليب الحديثة فى  جراحات القدم والكاحل والتعرف على الجديد فى هذا المجال من الجراحات.
 
وأضاف أن المؤتمر سوف يستضيف نخبة من أساتذة جراحة العظام من كليات الطب بكافة الجامعات المصرية، بالإضافة لعدد من الخبراء البرفيسور أندريا فيلجكوفك من كندا وإنجلترا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا والسعودية ولبنان.
 
وصرح الدكتور مازن سمير أبو السعد أن الدورة التدريبية الدولية العاشرة سوف تعرض أحدث الأبحاث والمحاضرات المتكاملة الخاصة بكل جديد فى علم جراحات القدم والكاحل كما أنها سوف تشتمل على ورش عمل لزيادة مهارات وخبرات جراحى العظام فى هذا المجال.
 
 
 
 
 

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