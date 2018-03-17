الأربعاء والخميس.. دورة تدريبية عاشرة لجراحات القدم والكاحل بجامعة المنصورة

الأربعاء والخميس.. دورة تدريبية عاشرة لجراحات القدم والكاحل بجامعة المنصورةالسبت، 17 مارس 2018 02:00 ص
جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
تنطلق فعاليات الدورة التدريبية الدولية لجراحات القدم والكاحل" بجامعة المنصورة للسنة العاشرة على التوالى وذلك يومى الأربعاء والخميس 21-22 مارس الحالى بقاعة الدكتور المهدى الباسوسى بمستشفى الأطفال.
تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية طب المنصورة و الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس قسم العظام بطب المنصورة.
تعقد الدورة التدريبية برئاسة أ.د هانى موافى أستاذ جراحة العظام ورئيس الدورة، الدكتور مازن سمير أبو السعد مقرر المؤتمر ان الدورة التدريبية.
وصرح الدكتور هانى الموافى رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة العظام أن الهدف من المؤتمر هو تدريب الأطباء على اتباع الأساليب الحديثة فى جراحات القدم والكاحل والتعرف على الجديد فى هذا المجال من الجراحات.
وأضاف أن المؤتمر سوف يستضيف نخبة من أساتذة جراحة العظام من كليات الطب بكافة الجامعات المصرية، بالإضافة لعدد من الخبراء البرفيسور أندريا فيلجكوفك من كندا وإنجلترا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا والسعودية ولبنان.
وصرح الدكتور مازن سمير أبو السعد أن الدورة التدريبية الدولية العاشرة سوف تعرض أحدث الأبحاث والمحاضرات المتكاملة الخاصة بكل جديد فى علم جراحات القدم والكاحل كما أنها سوف تشتمل على ورش عمل لزيادة مهارات وخبرات جراحى العظام فى هذا المجال.
إضافة تعليق
صور.. المصريون بالدول العربية يسطرون ملحمة جديدة بانتخابات الرئاسة.. الأعلام المصرية وهتافات "تحيا مصر" تسيطر على طوابير الناخبين.. نشيد الصاعقة "قالوا إيه" فى صدارة المشهد.. وسفراء مصر ببلاد العرب:الإقبال مشرف
رسميا.. "مصر للطيران" تعلن انطلاق رحلاتها لروسيا الشهر المقبل.. الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعيا من القاهرة إلى موسكو.. ومصادر بالطيران: مطار القاهرة جاهز لاستقبال الروس.. وبوابة مخصصة بمبنى 2 للرحلات الروسية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة