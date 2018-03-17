الأحد.. نادى قضاة مجلس الدولة ينظم مؤتمر كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية

كتب أحمد عبد الهادى

ينظم نادى قضاة مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب مؤتمرًا بعنوان "كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية"، وذلك يومى الأحد والإثنين 18، 19 مارس، و ذلك فى إطار الدور المجتمعى والتثقيفى للنادى ورغبة منه فى المشاركة الفعالة فى قضايا الوطن بدور إيجابى يساعد فى نهضتها ورقيها.

ويفتتح المؤتمر المستشار سمير البهى رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة ورئيس المؤتمر، وبحضور المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

يشارك فى المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة وممثلى بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.

وبجانب ذلك يحاضر فى جلسات المؤتمر عدد من رجال القضاء وأساتذة الجامعات على رأسهم الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، الدكتور أسامة عبيد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والمستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة الفحص بدائرة العقود الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمود الخراشى رئيس قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والاستشارى محمود صبره خبير الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولى.

وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم المتحدث الإعلامى باسم النادى، إن جلسات المؤتمر تتناول عدد من الموضوعات القانونية الهامة منها طرق التعاقد فى المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد فيها، وصور الفساد فى عقود الخصخصة فى ضوء أحكام مجلس الدولة والضوابط التشريعية لمنع الفساد فى العقود الحكومية، والأطر الدولية والوطنية لمكافحة الفساد ونتناول فيها مكافحة الفساد فى المنطقة العربية فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدفع بالفساد فى تحكيم الاستثمار، وضمانات الشفافية فى إبرام وتنفيذ العقود الحكومية فى القانون الأمريكى، والآليات التشريعية لمكافحة الفساد مصر، ودور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد.