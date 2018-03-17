الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل داخل منزله بالمنيا

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل داخل منزله بالمنياالسبت، 17 مارس 2018 04:01 م
اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار
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تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل داخل منزله بمركز بنى مزار، وعلى رأسه أثار ضربات.
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تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من، "ع. ع. ه"، 25 عامًا، ويُقيم في إحدى قرى المركز، بالعثور على جثة شقيقه "أ" 28 عامًا، وذلك أثناء السؤال عليه، حيث وجده جُثة هامدة داخل منزله، وعلى رأسه أثار ضربات.
وكشفت تحريات مباحث مركز بني مزار أن المجني عليه متزوج منذ شهرين، وأن "شقيقه"، يتهم زوجة المجني عليه، بقتله، بسبب خلافت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.
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