اضبط مخالفة.. نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى العلوى ببنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

رصدت كاميرا اليوم السابع تواجد كميات كبيرة من النفايات الطبية "ملابس عمليات للمرضى" أسفل الكوبرى العلوى بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وقال أحمد السيد من أهالى جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، ترعة الأطوابية المارة أسفل الكوبرى والمتجهة نحو جزيرة المساعدة تحولت إلى مقلب للقمامة، حيث تقوم المستشفيات الخاصة بإلقاء مخلفاتها من النفايات، بالإضافة إلى القمامة الخاصة بالأهالى الذين يلقون النفايات الخاصة بهم والحيوانات النافقة أسفل الكوبرى وداخل الترعة .



كوبرى الواسطى



نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى



نفايات المستشفيات أسفل كوبرى الواسطى



النفايات تملىء الترعة الأطوابية



نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى



نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى



ملابس لمرضى العمليات أسفل الكوبرى