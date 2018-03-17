اضبط مخالفة.. نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى العلوى ببنى سويف

اضبط مخالفة.. نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى العلوى ببنى سويفالسبت، 17 مارس 2018 05:00 ص
كوبرى الواسطى
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
رصدت كاميرا اليوم السابع تواجد كميات كبيرة من النفايات الطبية "ملابس عمليات للمرضى" أسفل الكوبرى العلوى بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف.
وقال أحمد السيد من أهالى جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، ترعة الأطوابية المارة أسفل الكوبرى والمتجهة نحو جزيرة المساعدة تحولت إلى مقلب للقمامة، حيث تقوم المستشفيات الخاصة بإلقاء مخلفاتها من النفايات، بالإضافة إلى القمامة الخاصة بالأهالى الذين يلقون النفايات الخاصة بهم والحيوانات النافقة أسفل الكوبرى وداخل الترعة .
كوبرى الواسطى
نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى
نفايات المستشفيات أسفل كوبرى الواسطى
النفايات تملىء الترعة الأطوابية
نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى
نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى
ملابس لمرضى العمليات أسفل الكوبرى
نفايات طبية أسفل كوبرى الواسطى
إضافة تعليق
"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب
صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة