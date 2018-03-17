اضبط مخالفة.. محولات الكهرباء تهدد حياة الأطفال ببورسعيد.. صور

بورسعيد- محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" ظاهرة انتشار القمامة ومستنقعات الصرف الصحى ومحولات الكهرباء المكشوفة بحى الضواحى التى تهدد حياة الأطفال فضلا عن الروائح الكريهة التى تزكم الأنوف وانتشار الناموس على سطح البرك والمستنقعات وسط تجاهل المسئولين.

وتقول سعدية على أبوحسن 42 سنة مدرسة من سكان السيدة نفيسة الجديدة بحى الضواحى لـ" اليوم السابع"إن عمال النظافة لا يقومون بأداء واجبهم مما أدى إلى تراكم القمامة بصورة تستوجب محاسبة المقصرين لعدم قيامهم بالجمع المنزلى الأمر الذى دفع السكان بإلقائها فى الشوارع رغم تحصيل الحى رسوم النظافة من السكان.

وتضيف هدى السيد عبد العال "موظفة" أن الحى أسقطنا من حساباته واكتفى رئيس الحى على صفحات الفيس بوضع بعض الصور التى تشير القيام بأعمال النظافة للشوارع الرئيسية فقط مجرد شو إعلامى فقط وترك الشوارع الخليفة تحاصرها القاذورات ومياه الصرف الصحى .

ومن جانبهم ناشد السكان المحافظ اللواء عادل الغضبان بجولة داخل مساكن السيدة نفيسة والرحاب وفاطمة الزهراء والأمل الجديد بحى الضواحى ليشاهد انعدام النظافة فضلا عن محمولات الكهرباء المكشوفة على حوائط العمارات التى تهدد حياة الأطفال بحى الضواحى بصعق الكهرباء .



القمامة ومياه الصرف تحاصر محولات الكهرباء بجوار عمارات السيدة نفيسة الجديدة بحى الضواحى



محولات كهرباء مفتوحة تعرض حياة الأطفال للخطر



القمامة تحاصر عمارات السيدة نفيسة



كارثة بيئة تحيط العمارات وسط تجاهل المسئولين



كابلات الكهرباء ممتدة على الأرض وملاصقة لأحد العمارات



برك ومستنقعات تؤرق السكان بمنطقة السيدة نفيسة