ارتفاع قتلى القصف التركى على عفرين السورية لـ 43 مدنيا







دمشق (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتلى القصف التركى فى مدينة عفرين السورية إلى 43 شخصا.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن - فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) اليوم السبت، إن بين القتلى نازحين بالإضافة إلى 16 مدنيا قتلوا جراء قصف تركى استهدف مستشفى فى عفرين، واصفا ما حدث بالمستشفى بـ"المجزرة".

واتهم الأمم المتحدة بما وصفه بـ "النفاق" لتركيا، لافتا إلى أن أنقرة تستخدم ما يقرب من 3 ملايين لاجىء سورى على أراضيها للضغط على الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة.

وتصعد تركيا من قصفها فى عفرين السورية منذ الأسبوع الماضى، ولا سيما فى مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، فى محاولة لاقتحام المدينة.

ومن ناحية أخرى، بث تنظيم "جيش الإسلام" أكبر الجماعات المسلحة بالغوطة الشرقية فى سوريا تسجيلا مصورا لإسقاط مروحية للقوات النظامية بمنظومة صاروخية فوق الغوطة.

وأوضح التنظيم ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم ـ أنه تم استهداف المروحية بعد قيامها بإلقاء براميل متفجرة وقنابل على الغوطة الليلة الماضية، ولم يذكر التنظيم معلومات عن مصير طاقم الطائرة أو مكان سقوطها.

وكان تنظيم "جيش الإسلام" المعارض فى الغوطة الشرقية قد أعلن مساء أمس، إسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري.