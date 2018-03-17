ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة فى الفلبين إلى 10 قتلى







(أ ف ب)

قتل عشرة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، فى الفيليبين فى حادث طائرة سياحية تحطمت فوق منزل بعيد إقلاعها من مدرج فى ضاحية مانيلا، كما أعلنت السلطات.

وكانت الطائرة بمحركين من نوع بى.آى 23 تحطمت بعيد اقلاعها من مدينة بلاريدل، فقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وخمسة أشخاص على الأقل -ثلاثة اولاد ووالدتهم وجدتهم فى منزل، كما أوضح قائد الشرطة المحلية خوليو ليزاردو.

وبعدما أعلن من قبل عن سبعة قتلى، اوضح "اضطررنا إلى البحث بين الانقاض للعثور على جميع الضحايا"، ولم تعرف حتى الآن أسباب تحطم الطائرة التى تشغلها شركة تشارتر محلية، كما ذكر قائد الشرطة المحلية.