اخبار الاقتصاد المصرى اليوم.. الإمارات تتصدر قائمة المستوردين من مصر







مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 17-3-2018، حيث شهد إعلان وزير التجارة والصناعة عن تصدر الإمارات لقائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، علاوة على ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم.

قابيل: الامارات تتصدر قائمة الدول المستوردة من مصر فى 2017 بـ2.5 مليار دولار

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن دولة الإمارات تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتى حوالى 2.5 مليار دولار أمريكى كما تنامى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20% ، أما على الصعيد الاستثمارى فقد تبوأت دولة الامارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار أمريكى . وقال إن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التى تربط البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به فى التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.

3.2 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 16999 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 900 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.27% مغلقاً عند مستوى 2272 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.94% مغلقًا عند مستوى 16784 نقطة.

البنك الأهلى: وفرنا 23 مليار دولار لعمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 23 مليار دولار لعمليات استيرادية منذ تحرير سعر الصرف - تعويم الجنيه - وحتى الآن، وتشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، لعمليات القطاعين الخاص والحكومى. وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.



غرفة التجارة الأمريكية: 50 شركة كبرى تزور القاهرة فى أكتوبر لبحث الاستثمار

كشف المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيزور مصر فى أكتوبر المقبل وفد استثمارى أمريكى يضم 50 شركة كبرى الأمريكية، مما يعد خطوة هامة فى العلاقات المشتركة، وفرصة للشركات الأمريكية للوقوف والتعرف على الفرص الواعدة فى مصر.

وأضاف توفيق فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للبعثة، أن زيارة بعثة طرق الأبواب العام الحالى مختلفة عن الأعوام الماضية، لأنها تحمل قصة نجاح مصرية بشهادة الجميع، وأن ما يميز زيارة العام الحالى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره بالفعل، سواء ما يتعلق بصدور التشريعات المختلفة على رأسها قانون الاستثمار، أو من خلال إجراءات التعويم والدعم وغيرها من الخطوات الحكومية الجادة، لافتا أنه أصبح لدينا تجربة نتحدث عنها، ويتحدث عنها خبراء صندوق النقد والبنك الدولى بشكل إيجابى للغاية.