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اجتماع مجلس الأمن البريطانى لبحث تداعيات القرار الروسى بطرد 23 دبلوماسيا

السبت، 17 مارس 2018 01:17 م
اجتماع مجلس الأمن البريطانى لبحث تداعيات القرار الروسى بطرد 23 دبلوماسيا مجلس الأمن - أرشيفية





كتب محمد تهامى زكى ـ (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة كانت تتوقع "ردا روسيا من هذا النوع"، فى إشارة إلى قرار روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومى البريطانى سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الخطوات التالية التى يمكن اتخاذها على خلفية القرار الروسى.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم السبت، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت اليوم أنها قررت طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا ومنحهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد، كما أعلنت سحب موافقتها على فتح قنصلية بريطانية فى مدينة سان بطرسبرج، ووقف نشاط المجلس الثقافى البريطانى فى روسيا، حيث استدعت الخارجية الروسية - فى وقت سابق اليوم - السفير البريطانى لديها لورى بريستو، وأبلغته إجراءاتها ضد لندن على خلفية قضية "تسميم" الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

 


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