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اتهام صاحب مكتب تأجير كاميرات بالنصب على المواطنين بالهرم

السبت، 17 مارس 2018 05:12 م
اتهام صاحب مكتب تأجير كاميرات بالنصب على المواطنين بالهرم مديرية أمن الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف
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حرر عدد من الأشخاص محضرا بقسم شرطة الهرم بالجيزة، اتهموا فيه صاحب مكتب انتاج وتأجير كاميرات بالنصب عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية، مقابل الحصول على أرباح شهرية.

 

وذكر إبراهيم سعيد أحد الضحايا، أن المتهم "أحمد.ج" استولى على ملايين الجنيهات من عدد من المواطنين لاستثمارها فى مجال تأجير الكاميرات للقنوات التلفزيونية والبرامج، مقابل الحصول على أرباح شهرية منذ ما يقرب من عام، حيث التزم بسداد الأرباح عدة أشهر ثم ماطل فى الدفع، واختفى عقب ذلك بعد تعثره ماديا.

 

وأضاف سعيد، أنه تم تحرير عدة محاضر ضده بقسم شرطة الهرم محل إقامته، كما أن مقر الشركة بذات المنطقة.

 


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