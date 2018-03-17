اتحاد منظمى الرحلات الفرنسيين يدرس إقامة مؤتمره السنوى فى مصر







كتبت ميرفت رشاد

عقد الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى بباريس، لقاءا مع رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد منظمى البرامج الفرنسية Snav وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة امكانية عقد المؤتمر السنوى القادم للاتحاد فى مصر، على هامش المشاركة المصرية فى المعرض السياحى الدولىSMT بمدينة باريس فى دورته 43 والذى تختتم أعمالها غد الأحد.

وأضاف "المصرى" فى بيان صحفى، أنه تم عقد لقاء مع كبرى منظمى الرحلات والشركات السياحية بالسوق الفرنسى، لبحث آليات تنفيذ مقترح إقامة قافلة سياحية مصرية بالمدن الفرنسية الكبرى لعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع نظرائهم من الشركات السياحية الفرنسية.

وأشار إلى أن المشاركة المصرية بالمعرض تأتى فى إطار الجهود الترويجية والمساعى الحثيثة التي تقوم بها وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، لاستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة من الأسواق الكبيرة المصدرة للسياحة كالسوق الفرنسية.

وقال الدكتور عادل المصرى إنه خلال لقائه بهم أبدى ممثلو السوق السياحي الفرنسى، رغبتهم وتطلعهم في لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعقد مجموعة من اللقاءات مع شركاء المهنة فى الفترة القادمة لبحث سبل دفع وتعزيز الحركة السياحية من السوق الفرنسى إلى مصر.

وأشار المصرى إلى أن الجناح المصرى شهد اقبالا من جمهور المعرض، مما يعكس الاهتمام بالمقصد المصري و يعد مؤشرا عن تحسن الحركة السياحية خلال الفترة القادمة من السوق الفرنسى.

وأوضح أنه تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية بوسائل الإعلام الفرنسية بالجناح المصرى على هامش المشاركة فى المعرض، حيث تناولت هذه اللقاءات استعراض خطة الوزارة وهيئة التنشيط للنهوض بالقطاع السياحى المصرى، بالإضافة الى التأكيد على استمرار برنامج تحفيز الطيران العارض مع دراسة تنفيذ حملات مشتركة مع شركاء المهنة بالأسواق المختلفة، وتكثيف الرحلات التعريفية لمنظمى البرامج الجدد والتمهيد لإجراء حملات ترويجية جديدة بالسوق الفرنسى.

وقد قامت بزيارة الجناح المصرى بالمعرض Geneviève Darrieussecq وزيرة الدولة لشئون السياحة بفرنسا، ونقل لها الدكتور عادل المصرى تحية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، كما تم اهدائها هدية تذكارية باسم وزارة السياحة وهيئة التنشيط .

وخلال المشاركة قالت Geneviève Darrieussecq أن مصر دولة ذات حضارة عظيمة و لها مكانة كبيرة لدى الشعب الفرنسي، مؤكدة اهتمام الفرنسيين بزيارة المقصد السياحى المصرى، وأعربت عن تطلعها هي شخصيا لزيارة مصر مرة أخرى، حيث سبق وأن قامت بزيارتها منذ فترة طويلة.

وأشار المستشار السياحى المصري بباريس الى أن الرحلة التعريفية التى نظمها المكتب السياحى الأسبوع الماضى لعدد من الصحفيين الفرنسيين إلى مصر، انعكست على المشاركة فى المعرض، حيث أبدى شركاء المهنة حالة من التفاؤل باستعادة مصر لمكانتها السياحية فى المنطقة.