اتحاد الكتاب والمثقفين العرب يطلق قافلة طبية خيرية بمحافظة الفيوم‎.. صور







الفيوم – رباب الجالي

نظمت الهيئة الصحية لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب تحت رعاية الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم قافلة خيرية للكشف الطبى المجانى.

وشملت القافلة الخيرية بلدة نقاليفة بمركز سنورس شارك بها نخبة من الأطباء بتخصصات الأطفال، الباطنة، الجلدية، العيون، القلب، النساء، الولادة، العظام والجراحة، حيث تم إجراء تحليل السكر والأنيميا لأكثر من 200 مواطن .

واستهدفت القافلة تشخيص وعلاج أهالى المنطقة بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 240 حالة جلدية و49 جراحة و278 أطفال و320 باطنه و101 نسا وولادة و139 عظام و180 عيون و195 قلب.

وتواجد بالقافلة صيدلية مجانية احتوت على أعداد كبيرة من مختلف أنواع الأدوية لكل الحالات، ومُنِحَت للأهالى كلٌّ حسب حالته، وتمّ لتبرّع لمستشفى سنورس العام بكمية كبيرة من الأدوية لصرفها مجانا وأشرف على تنظيم القافلة عادل عبد الكريم رئيس مركز سنورس، وممثلى وحدة الفيوم الصحية.

ومن جانبها وعدت المستشارة الصحية فاتنة حمدون رئيسة الهيئة الصحية لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب بإقامة المزيد من القوافل فى المنطقة وكافة المحافظات

وذكرت فاتنة حمدون، أن اهتمام اتحاد الكتاب والمثقفين العرب بمحافظة الفيوم ليس جديدا إذ سبق لرئيسه الدكتور محمد حسن كامل، المساهمة بمؤتمرات ثقافية وفكرية برعاية المحافظ فى عامى 2012 و2013.



أطباء قافلة سنورس



الأهالى ينتظرون الكشف بقافلة سنورس