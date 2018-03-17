video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 05:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اتحاد الكتاب والمثقفين العرب يطلق قافلة طبية خيرية بمحافظة الفيوم‎.. صور

السبت، 17 مارس 2018 04:39 م
اتحاد الكتاب والمثقفين العرب يطلق قافلة طبية خيرية بمحافظة الفيوم‎.. صور قافلة سنورس





الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

نظمت الهيئة الصحية لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب تحت رعاية الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم قافلة خيرية للكشف الطبى المجانى.

 

وشملت القافلة الخيرية بلدة نقاليفة بمركز سنورس شارك بها نخبة من الأطباء بتخصصات الأطفال، الباطنة، الجلدية، العيون، القلب، النساء، الولادة، العظام والجراحة، حيث تم إجراء تحليل السكر والأنيميا لأكثر من 200 مواطن .

 

واستهدفت القافلة تشخيص وعلاج أهالى المنطقة بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 240 حالة جلدية و49 جراحة و278 أطفال و320 باطنه و101 نسا وولادة و139 عظام و180 عيون و195 قلب.

 

وتواجد بالقافلة صيدلية مجانية احتوت على أعداد كبيرة من مختلف أنواع الأدوية لكل الحالات، ومُنِحَت للأهالى كلٌّ حسب حالته، وتمّ لتبرّع لمستشفى سنورس العام بكمية كبيرة من الأدوية لصرفها مجانا وأشرف على تنظيم القافلة عادل عبد الكريم رئيس مركز سنورس، وممثلى وحدة الفيوم الصحية.

 

ومن جانبها وعدت المستشارة الصحية فاتنة حمدون رئيسة الهيئة الصحية لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب بإقامة المزيد من القوافل فى المنطقة وكافة المحافظات

 

وذكرت فاتنة حمدون، أن اهتمام اتحاد الكتاب والمثقفين العرب بمحافظة الفيوم ليس جديدا إذ سبق لرئيسه الدكتور محمد حسن كامل، المساهمة بمؤتمرات ثقافية وفكرية برعاية المحافظ فى عامى 2012 و2013.

 

قافلة سنورس 1
أطباء قافلة سنورس  

 

قافلة سنورس 2
 الأهالى ينتظرون الكشف بقافلة سنورس  

 

قافلة سنورس 3
قافلة سنورس  

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الفيوم يفتتح عدداً من المشروعات الخدمية بمركز أبشواى

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة