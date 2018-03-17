إيقاف أعمال البناء المخالف فى عقارين بشرق الإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

توجهت الأجهزة التنفيذية بحي شرق من خلال لجنة الإيقاف والتحفظ ن للعقار الكائن مصنع الهدي بعزبة ناصر، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة وفك الشدة الخشبية بالدور الأول علوي والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

كما توجهت اللجنة للعقار الكائن فى 15 شارع عمر المختار متفرع من شارع الهلال منطقة باكوس، حيث تم إيقاف الأعمال المخالفة وفك الشدة الخشبية بالدور الثاني والتحفظ علي كمية من الاخشاب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع العقارات المخالفة أو أي عقار إلا بعد التأكد من رخصة البناء الخاصة به وعدد الأدوار الموجودة بالرخصة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة بهم، مؤكدا أنه لا تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية، للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على البنية التحتية وتؤثر بالسلب علي شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين.