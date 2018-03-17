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إنشاء معهد فنى للتمريض بجامعة كفر الشيخ

السبت، 17 مارس 2018 02:53 م
إنشاء معهد فنى للتمريض بجامعة كفر الشيخ اللجنة المنبثقة من لجنة قطاع التمريض بجامعة كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، زيارة اللجنة المنبثقة من لجنة قطاع التمريض لمعاينة المعهد الفنى للتمريض بجامعة كفرالشيخ، لاستكمال إجراءات الموافقة على إنشاء المعهد.

وقال رئيس الجامعة، بأن إنشاء هذا المعهد يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وضمن المرحلة الثانية من المدينة الطبية المتكاملة التى يتم إنشاؤها فى جامعة كفرالشيخ لتقديم الخدمة الصحية لكل فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور لجنة قطاع التمريض المكونة من الدكتورة سهير بدرالدين، أمين لجنة قطاع التمريض ، والدكتورة شهرزاد غازي، عميد كلية التمريض، جامعة بدر وعضو اللجنة، والدكتورة نجوى الكاتب، عضواً ، والدكتنورة غادة الجندي، عضواً،والدكتورة مهجة عبدالعزيز، عميد كلية التمريض بجامعة كفرالشيخ.

وأكد القمرى فى بيان له،بأن إنشاء المعهد الفنى للتمريض بجامعة كفرالشيخ هو إضافة جيدة للجامعة بصفة عامة، وللقطاع الطبى بصفة خاصة لسد حاجة الجامعة والمؤسسات الصحية من فنى التمريض للقيام بالدور الصحى على الوجه الأكمل.


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