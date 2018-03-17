إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يصل 5.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال فبراير الماضى







كتب أحمد أبو حجر

كشف مصدر مطلع بقطاع البترول عن أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بلغ نحو 5.4 مليار قدم مكعب خلال شهر فبراير الماضى.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة تمكنت من زيادة إنتاج الغاز الطبيعى بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال العام الماضى بعد نجاحها فى تشغيل 4 مشروعات رئيسية هى المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية حقلا تورس وليبرا – تم ربطهم على الشبكة القومية للغاز منتصف مايو الماضى بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميا، إلى جانب إنتاج مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر بالبحر المتوسط، منذ منتصف ديسمبر الماضى بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى دخول المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل آتول بالبحر المتوسط، الواقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى البريطانية بمعدل 300 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى الزيادات المتتالية لحقل نورس والذى وصل إلى 1.150 مليار قدم مكعب يوميا قبل أيام.

وتابع المصدر فإنه من المتوقع دخول بئرين جديدين من حقل ظهر على الإنتاج خلال النصف الثانى من شهر أبريل المقبل ليصل الإنتاج إلى نحو 700 مليون قدم يوميا؛ وتابع أنه من المتوقع أيضا دخول المرحلة الثانية من مشروع حقول شمال الإسكندرية على الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الحالى بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 500-700 مليون قدم مكعب يوميا.