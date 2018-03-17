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السبت، 17 مارس 2018 03:56 م
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إلغاء 115 رحلة فى مطار هيثرو بلندن بسبب الثلوج

السبت، 17 مارس 2018 03:25 م
إلغاء 115 رحلة فى مطار هيثرو بلندن بسبب الثلوج ثلوج - أرشيفية





(أ ف ب)
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الغيت أكثر من 115 رحلة ذهابا وايابا من وإلى مطار هيثرو بلندن، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية فى المملكة المتحدة، والتى تسببت أيضا فى إلغاء تظاهرات رياضية مقررة نهاية الأسبوع، ويشمل الالغاء خصوصا الرحلات القصيرة، لكنه طال أيضا رحلات باتجاه نيويورك وشيكاغو.

وفى مطار غاتويك المطار الرئيسى الآخر فى لندن قال متحدث أنه تم إلغاء ثلاث رحلات.

وأصدرت الأرصاد الجوية البريطانية إنذارا برتقاليا (المستوى الثالث من سلم من أربعة مستويات) من تساقط ثلوج ومن الجليد فى عدة مناطق بانجلترا السبت بداية من الساعة وحتى صباح الأحد الساعة التاسعة.

كما صدر إنذار أصفر (الدرجة الثانية) لمعظم مناطق المملكة المتحدة من رياح عاتية او ثلوج وجليد بين الساعة الرابعة فجرا السبت والساعة العاشرة صباحا الأحد.

وقال خبير الأرصاد الجوية الكس بورخيل "سنشهد بردا شديدا مع تساقط الثلج فى العديد من المناطق نهاية الأسبوع" مضيفا "هناك رياح عاتية وستبلغ درجات الحرارة التى يشعر بها السكان 7 او 8 درجات تحت الصفر".

وستشهد مناطق الجنوب الغربى أهم الاضطرابات حيث يتوقع تساقط 25 سنتم من الثلوج، وطلبت الهيئة المكلفة الطرقات السيارة فى إنجلترا من السائقين تفادى الطرقات التى تعبر سلسلة جبال بينينس التى يصل ارتفاعها إلى 893 مترا.

وتم الغاء سباق نصف الماراثون فى كوفنترى (وسط انجلترا) ومباريات لبطولة الرابطة الإنجليزية، بيد ان خبير الأرصاد الجوية مارتن بوولس أشار إلى أنه "لا نتوقع أن يكون الأثر ذاته (للموجة السابقة بداية مارس) حتى وأن تساقطت الثلوج".

 


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