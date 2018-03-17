إغلاق إدارى لـ 10 منشآت طبية فى مركزين بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،قراراً بالغلق الإدارى لعدد 6 منشأت طبية غيرحكومية بمركز فاقوس،و4 منشأة طبية بمنيا القمح لإدارتها بدون ترخيص، بالمخالفة ﻷحكام القانون رقم 51 لـ1981،والمعدل بالقانون رقم 153/2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غيرالحكومية.

وقال بيان أن وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لإستصدار قرار غلق إدارى لـ 10 منشأت طيية خاصة، تضم " 2مستشفى - 3عيادة - ومركز فى مركز ومدينة فاقوس و2 مستشفى - 2 معمل فى مركز منيا القمح، تدار بدون ترخيص.

وأشر المحافظ بالموافقة حفاظاً على صحة المواطنين وتنفيذاً ﻷحكام القانون المنظمة فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشأت الطبية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الطبية المقدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين .