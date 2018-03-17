إعلام كفر الشيخ يفوز بالمركز الثالث فى الأعمال الصحفية بمهرجان الشروق للإبداع







كفر الشيخ – محمد سليمان

فاز قسم الإعلام بكلية الآداب، جامعة كفر الشيخ، بالمركز الثالث عن الأعمال الصحفية بمهرجان الشروق الثالث لإبداعات طلاب الإعلام، دورة الفنان "عزت العلايلى" والذى نظمه المعهد العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد فريد خميس، مؤسس أكاديمية الشروق، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، وذلك بمشاركه 26 كلية وقسم إعلام وبمشاركة جامعات عربية.

جاء ذلك بحضور عدد من الفنانين والمخرجين وأعضاء نقابة الصحفيين، وعمداء ورؤساء أقسام الإعلام ، وعدد كبير من أساتذة الجامعات والطلاب.

وأكد الدكتورماجد القمرى رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى جاهدة لإنشاء كلية الإعلام، فضلاً عن إنشاء لقاءات وورش عمل مع كبار الصحفيين والإعلاميين من أجل تبادل الخبرات، وتزويد الطلاب بالمعرفة الإعلامية الكافية، ليكونوا على تواصل مع كافة مؤسسات الدولة، وليكونوا هم صوت الجامعة فى المجتمع.