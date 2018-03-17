إصابة 8 تلاميذ بحالات قيء مفاجئ ونقلهم للمستشفى فى أسيوط

إصابة 8 تلاميذ بحالات قيء مفاجئ ونقلهم للمستشفى فى أسيوطالسبت، 17 مارس 2018 07:31 م
اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط ضحا صالح
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أصيب 8 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الحردانة التابعة لمركز القوصية بأسيوط بحالات قيء مفاجئ وآلام بالبطن عقب انتهاء اليوم الدراسى وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
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