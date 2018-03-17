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السبت، 17 مارس 2018 05:47 م
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إصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية

السبت، 17 مارس 2018 05:49 م
إصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية حريق - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب بمصنع أغذية بمدينة السادات وأصيب 8 أشخاص باختناق وكسور.

وعلى الفور دفعت إسعاف المنوفية بـ11 سيارة إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام.


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