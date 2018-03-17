إصابة قائد دراجة بخارية فى حادث تصادم بالبحيرة







البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصرجودة

أصيب قائد دراجة بخارية، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، بسبب وقوع حادث تصادم بطريق رشيد - المصرف الخيرى، أمام عزبة عوض حميدة التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة "خالد .ا.د" 38 سنة، ومقيم بذات الناحية، بالطريق المشار إليه، انحرفت تجاهه سيارة مجهولة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة المذكور بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى إدكو العام، لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .