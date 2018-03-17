video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة "كفر قدوم"

السبت، 17 مارس 2018 05:22 م
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة "كفر قدوم" إطلاق الغاز





( أ ش أ)
إضافة تعليق

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم السبت، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما والتى تقع غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى (كفر قدوم) مراد شتيوى إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى المسيرة بعد انطلاقها مباشرة بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا فى مركز الإسعاف والطوارئ الخاص فى البلدة، فيما نصبت وحدات خاصة من جيش الاحتلال كمائن بين أشجار الزيتون فى إطار محاولاتها لاعتقال الشبان.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، يتقدمهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء إسرائيليين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المال الإسرائيلى: نتنياهو سيستقيل فى حال توجيه التهم إليه

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

إصابات بالاختناق

الاحتلال الإسرائيلى

كفر قدوم

فلسطين




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة