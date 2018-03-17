إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة "كفر قدوم"







( أ ش أ)

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم السبت، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما والتى تقع غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال منسق المقاومة الشعبية فى (كفر قدوم) مراد شتيوى إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى المسيرة بعد انطلاقها مباشرة بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا فى مركز الإسعاف والطوارئ الخاص فى البلدة، فيما نصبت وحدات خاصة من جيش الاحتلال كمائن بين أشجار الزيتون فى إطار محاولاتها لاعتقال الشبان.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، يتقدمهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء إسرائيليين.