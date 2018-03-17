إزدهار صناعة الزوارق الخشب فى مدينة النجف العراقية (صور)السبت، 17 مارس 2018 01:08 م
إزدهار صناعة القوارب الخشب فى العراق
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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ازدهرت الفترة الأخيرة صناعة القوارب فى مدينة النجف العراقية، حيث سلطت وسائل إعلام اليوم السبت تدريبات كبار النجارين العراقيين لأبنائهم على هذه الحرفة.
وأشتهرت العراق منذ زمن بعيد بصناعة الزوارق وهذه الصناعة كانت مزدهرة فى مدينة ميسان "العمارة" والمناطق المجاورة للأهوار كقلعة صالح والكحلاء والمشرح والمجر الكبير والميمونة،لما للزوارق من أهمية بالغة فى حياة سكان الاهوار لأنها واسطتهم الوحيدة فى التنقل وقضاء حاجاتهم.
ويستخدم فى صناعة الزوارق مادة الخشب، وهو ما يستورد من الخارج على شكل ألواح طويلة ذات سمك معين وقد يستعمل نوعا آخر من الخشب المحلى وهى أغصان شجر التوت والتى تستعمل فى أماكن معينة من هيكل الزورق.
صناعة القوارب الخشب فى العراق
جانب من صناعة القوارب الخشب
مواطن عراقى يصنع القوارب
استخدام الأفران فى عملية الصناعة
جانب من استخدام الأفران فى عملية صناعة القوارب
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