إخلاء سبيل 11 أجنبيا فى اتهامهم بالعمل دون تصريح بحلوان

محكمة -أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان، بإخلاء سبيل 11 أجنبيا بضمان محل إقامتهم في اتهامهم بمزاولة أعمال بدون تصريح.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للمقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "6 كوريين و4 أمريكيين وسوداني" باستئجار شقة سكنية بشارع أحمد أنسي بحلوان، ما أثار شكوك الأهالي وقلقهم.
وعلى الفور تم القبض عليهم، وحرر محضر برقم 7338 جنح حلوان لسنة 2018، وباشرت النيابة التحقيق، التى أمرت بقرارها السابق.
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