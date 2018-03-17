إخلاء سبيل مهندسى جامعة جنوب الوادى بتهمة تسهيل الاستيلاء على 10ملايين جنيه







قنا – هند المغربى

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بقنا، قرارا بإخلاء سبيل جميع المتهمين فى قضية مهندسى الإدارة الهندسية بجامعة جنوب الوادى، المتهمين بتسهيل الاستيلاء على 10 ملايين جنيه، بمساعدة مقاول، بضمان محل إقامتهم، بعد ورود خطاب من رئيس جامعة جنوب الوادى بقيام المتهمين بتسديد جميع المستحقات للجامعه وعدم وجود أى ضرر.

كانت نيابة قسم قنا، برئاسة عمرو عبدالرحمن مدير النيابة، و بإشراف المستشارين تامر مطيع المحامى العام و محمد عبدالسلام المحامى العام الأول بقنا و إسلام عميرة وكيل أول نيابة قسم قنا، قررت حبس 3 مهندسين بالإدارة الهندسية لجامعة جنوب الوادي ومقاول 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهام المهندسين بتسهيل استيلاء المقاول على 10 ملايين جنيه دون وجه حق مقابل أعمال وهمية بالجامعة، كما قررت إخلاء سبيل مهندس آخر بكفالة مالية 40 ألف جنيه، وذلك على خلفية ورود معلومات الي اعضاء هيئة الرقابة الإدارية فرع محافظة قنا تفيد قيام 4 مهندسين بالإدارة الهندسية بجامعة جنوب الوادى بتسهيل استيلاء مقاول على مبالغ مالية كببرة دون وجه حق مقابل أعمال وهمية.

تمكن ضباط الرقابة من ضبط كل من، "ضياء . ع"، و"عادل . ع"، و"أمنة . ر"، و "حسن . ع" جميعهم مهندسين لقيامهم بتسهيل استيلاء "أحمد . ع" مقاول على مبلغ 10 ملايين جنيه من مستخلصات خاصة بتوريد أجهزة وأتربة من الجامعة، وصرف المبالغ المالية دون أن يقوم المقاول بتنفيذ الأعمال، فتم عرضهم على النيابة العامة فقررت حبس المتهمين من الأول حتى الثالث والخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الرابع بكفالة مالية قدرها 40 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، حيث استأنفت هيئة الدفاع عن المتهمين القرار أمام دائرة الجنح المستأنفة، وتقرر إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.