إخلاء سبيل فنان بكفالة 2000 جنيه فى بلاغ سب وقذف رامى صبرى







كتب حازم عادل

قررت محكمة جنح الأزبكية، إخلاء سبيل الفنان "نبيل.ع.م.ح"، بكفالة 2000 جنيه، فى البلاغ الذى حرره ضده الفنان رامى صبرى، واتهمه فيها بالسب والقذف والابتزاز نتيجة خلافات مالية بينهما.

وكانت النيابة العامة قررت حبس "نبيل.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب التحقيق معه وإرجاعه الخلاف بينه والفنان رامى صبرى بسبب خلافات مالية.

وقال "نبيل" فى التحقيقات:الخلاف الأول بينى ورامى صبرى، يكمن فى أن رامى أحيا حفل ولم يسدد مستحقات الجهة التى نظمته حسب الاتفاق بحصولها على نسبة من الإيرادات ، وهذه الجهة طلبت وساطتى للحصول على مستحقاتها التى تقدر بـ 30 ألف جنيه، أما الخلاف التانى فسببه هو أن لى مستحقات عند رامى صبرى نظير العمل معه فى فرقته تقدر بـ 15 ألف جنيه، وعقب خروج "رامى" من السجن بسبب تهربه من الخدمة العسكرية، اتصلت به لمطالبته بمستحقاتى المالية، فرفض وسبنى وشتمنى وحينما اتصلت به لرد اعتبارى وكرامتى فوجئت ببلاغ ضدى فى النيابة يتهمنى بسب وقذف رامى صبرى عن طريق المكالمات.

وقال جمال سمير محرم المحامى، إن الخلاف الأساسى يرجع إلى أن الفنان رامى صبرى يعتقد بأن موكله هو من أبلغ عن تزويره شهادة الخدمة العسكرية نظراً لنشوب خلافات ماليه بينهما قبل القبض عليه مباشرة.

وأضاف "محرم" أن الفنان رامى صبرى سجل لموكله دون الحصول على أذن من النيابة العامة، مشيراً إلى أن التسجيلات التى سلمها للنيابة العامة برفقة بلاغه غير قانونية.