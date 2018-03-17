إخلاء أكبر مستشفى عام فى ماليزيا بسبب حريق







رويترز

نشب حريق فى معهد الطب الشرعى التابع لأكبر مستشفى عام فى ماليزيا، اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء المرضى والموظفين والزوار.

وتسلطت الأضواء على معهد الطب الشرعى فى مستشفى كوالالمبور العام الماضى عندما جرى فيه تشريح جثة كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية بعد مقتله، وقالت السلطات إن من غير المرجح وجود صلة بين الحريق وهذه القضية.

وأعلنت سلطات المستشفى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذى لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأظهرت صور ولقطات فيديو نشرت على تويتر وفيسبوك موظفى المستشفى وهم يخرجون عشرات المرضى على نقالات وكراس متحركة.

وقالت الطبيبة نور أكما بنت يوسف مديرة مستشفى كوالالمبور "سبب الحريق وحجم الخسائر لا يزالان قيد التحقيق وسنعلن عن مزيد من المعلومات من حين لآخر".

وأضافت أن من المعتقد أن حريق المستشفى بدأ فى المعهد القومى للطب الشرعى وهو أكبر جهة من نوعها فى البلاد.