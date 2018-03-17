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إحالة 219 موظفا للتحقيق فى حملات التفتيش المالى والإدارى بالأقصر

السبت، 17 مارس 2018 05:36 م
إحالة 219 موظفا للتحقيق فى حملات التفتيش المالى والإدارى بالأقصر محمد بدر محافظ الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، خلال الفترة الماضية حملات للمرور على عدد من المواقع والمؤسسات الحكومية، حيث كشفت الحملة عن تغيب عدد كبير من الموظفين والعاملين وتركهم العمل بدون إذن، وبلغ عددهم 219 موظفًا، وأصدر العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر قرارًا بإحالة كافة الموظفين المتغيبين عن العمل، لتركهم مقر عملهم بالإدارات المذكورة والغير مذكورة إلى الشئون القانونية للتحقيق.

 

وأشادت الحملة خلال مرورها على المؤسسات الحكومية، بتواجد جميع العاملين فى العديد من المواقع والمؤسسات الحكومية ومنها نادى الشباب والرياضة والممشى السياحى ومركز رعاية الأمومة والطفولة وغيرهم وعددهم 156 مؤسسة حكومية، بتواجدهم والتزامهم بمواقعهم الوظيفية.

 

ومن جانبه أكد عبد الحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى - استمرار جولات أعضاء الإدارة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، ومتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتقييم الأداء داخل مختلف الوحدات التابعة للمدينة .


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