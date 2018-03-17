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"أ ش أ": حريق هائل يلتهم 1000 منزل بولاية شرق دارفور بالسودان

السبت، 17 مارس 2018 11:10 م
"أ ش أ": حريق هائل يلتهم 1000 منزل بولاية شرق دارفور بالسودان حريق أرشيفية





(أ ش أ)
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شب حريق هائل بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور بالسودان، اليوم السبت، نتج عنه التهام النيران قرابة 1000 منزل مشيد من المواد المحلية ، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقال معتمد الضعين على الطاهر شارف، فى تصريح صحفى، إن الحريق قضى على نحو 1000 منزل، وهو الأكبر من نوعه فى الفترة الأخيرة، منوها بأن السبب الرئيس لاحتراق العدد الأكبر من المنازل هو اشتعال النار فى مكب نفايات.

ودعا شارف لتغيير النمط الموجود فى المساكن وإلقاء مخلفات الزراعية ، ووعد بالاجتهاد عبر المؤسسات الموجودة بالولاية وديوان الزكاة لتعويض المتضررين وتوفير مأوى لهم.

من جانبهم، طالب المواطنون حكومة الولاية بتوفير قوة من الدفاع المدنى ومعدات الإطفاء فى المنطقة، مشيرين إلى انتشار الحرائق فى فصل الصيف خاصة وأن المنازل تبنى من المواد المحلية (القش).

وناشدوا الحكومة بالإسراع فى إنقاذهم بتوفير مأوى ليتمكنوا من تعويض خسائرهم المادية الكبيرة.

 


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