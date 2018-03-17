أولى جلسات استئناف المتهمين فى "بص أمك" على حبسهم خلال ساعات







كتب أحمد الجعفرى

تنظر محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية "كليب بص أمك" على حبسهم بتهم التحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

وكانت "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك" صدر ضدها حكما بالحبس سنتين، و6 أشهر لـ"سمير.أ"، مخرج ومنتج الكليب، و 3 أشهر للفنان "مجدى.ع"، والذى ظهر خلال الكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخير.

وعاقبت المحكمة غيابياً 4 من فريق عمل الكليب ؛ لاتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

وأحالت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، المتهمين محكمة جنح قسم الجيزة فى محاكمة العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها.

وذكر دفاع "ليلى عامر"، أنها لا علاقة لها بالأمر، وإنها نفذت تعليمات مخرج ومنتج الفيلم، والاتهامات المسندة إليها تم تفنيدها قانونيا، من خلال الدفع بعدم جدية التحريات، وانتفاء أسباب حبس موكلته الاحتياطى، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، وهو ما تقدم به أمام قاضى المعارضات أثناء نظر تجديد حبسها.