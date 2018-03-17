video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أولى جلسات استئناف المتهمين فى "بص أمك" على حبسهم خلال ساعات

السبت، 17 مارس 2018 05:00 ص
أولى جلسات استئناف المتهمين فى "بص أمك" على حبسهم خلال ساعات بطلة كليب بص امك





كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية "كليب بص أمك" على حبسهم بتهم التحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

 

وكانت "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك" صدر ضدها حكما بالحبس سنتين، و6 أشهر لـ"سمير.أ"، مخرج ومنتج الكليب، و 3 أشهر للفنان "مجدى.ع"، والذى ظهر خلال الكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخير.

 

وعاقبت المحكمة غيابياً 4 من فريق عمل الكليب ؛ لاتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.

 

وأحالت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، المتهمين محكمة جنح قسم الجيزة فى محاكمة العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها.

 

وذكر دفاع  "ليلى عامر"، أنها لا علاقة لها بالأمر، وإنها نفذت تعليمات مخرج ومنتج الفيلم، والاتهامات المسندة إليها تم تفنيدها قانونيا، من خلال الدفع بعدم جدية التحريات، وانتفاء أسباب حبس موكلته الاحتياطى، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، وهو ما تقدم به أمام قاضى المعارضات أثناء نظر تجديد حبسها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر نص حيثيات إدانة متهمى قضية "بص أمك".. المحكمة: بطلة الكليب ارتدت ملابس فاضحة وأدت حركات مثيرة للغرائز.. ومجدى عبد الحليم وباقى المتهمين ساهموا فى التحريض على الفسق والفجور.. والتحريات والتحقيقات أدانتهم

اخبار الحوادث

حوادث

بص امك

مستانف الجيزة

كليب فاضح

ليلى عامر

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

فيديو.. قعيدة على كرسى متحرك تشارك بانتخابات الرئاسة فى الرياض

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

وزير التموين لـ"اليوم السابع": نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة اليوم لمدة 16 ساعة بسبب أعمال المترو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة