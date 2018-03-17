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أمين مساعد جامعة الدول العربية يتابع سير انتخابات الرئاسة بسفارة مصر بالأردن

السبت، 17 مارس 2018 08:28 م
أمين مساعد جامعة الدول العربية يتابع سير انتخابات الرئاسة بسفارة مصر بالأردن السفيرة هيفاء أبو غزالة والسفير طارق عادل





كتب مصطفى عنبر
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تواصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيسة بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، متابعة سير العملية الانتخابية بمقر اللجنة الفرعية فى السفارة المصرية بعمان فى الأردن خلال ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

والتقت السفيرة "أبو غزالة" طارق عادل سفير مصر بالأدرن، خلال جولتها بالسفارة المصرية بعمان، واطمئنت منه على سير العملية الانتخابية التى اتسمت بحسن التنظيم ويسر التصويت.

ويواصل المواطنون المصريون من أبناء الجالية المصرية فى الأردن التوافد بأعداد كثيفة على مقر الانتخابات بسفارة مصر للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى.

واصطف أبناء الجالية المصرية بالأردن أمام السفارة المصرية بعمان رافعين أعلام مصر انتظارا للدخول والإدلاء بأصواتهم فى جو من الحب والتقدير لمصر.


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