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أمن غزة يغلق مقر "الوطنية موبايل" على خلفية التحقيق بتفجير موكب الحمدالله

السبت، 17 مارس 2018 03:34 م
أمن غزة يغلق مقر "الوطنية موبايل" على خلفية التحقيق بتفجير موكب الحمدالله إغلاق مقر شركة الوطنية موبايل بغزة





كتب - أحمد جمعة
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أكدت تقارير إعلامية فلسطينية، أن الأجهزة الأمنية فى قطاع غزة أغلقت المقر الرئيسى لشركة الوطنية موبايل على خلفية مجريات التحقيق بالمحاولة الفاشلة لتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمدالله.

الوطنيه موبايل
الوطنية موبايل

 

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية، إنه بقرار من النائب العام بغزة أغلقت الأجهزة الأمنية المقر الرئيسى لشركة الوطنية موبايل فى القطاع، وذلك على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمدالله.

اغلاق الوطنيه موبايل
إغلاق الوطنية موبايل

 

وأضافت، قرار الإغلاق جاء بعد عدم استجابة شركة الوطنية لكتاب من النائب العام فى غزة بمنحهم تسجيلات وسجلات لمكالمات صادرة وواردة متعلقة ببعض المعتقلين على خلفية تفجير الموكب، وإصرار الشركة بطلب بكتاب رسمى من النائب العام فى رام الله.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددًا من موظفى الشركات الخلوية لارتباطهم بتفجير موكب رامى الحمد الله، مضيفة أن تفجير العبوة الناسفة تم عن بعد باستخدام مكالمة هاتفية عبر شبكات جوال أو وطنية، موضحة أن حماس أصبحت قريبة جدا من إنهاء التحقيق واعتقال مرتكبى عملية تفجير العبوة.


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