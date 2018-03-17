أمن الجيزة يواصل حملته لتطهير بولاق الدكرور من تجار المخدرات







كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لتطهير المحافظة من البؤر الإجرامية، وخاصة منطقة بولاق الدكرور التى تشهد حملة مكثفة منذ عدة أيام لضبط تجار المواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 29 متهما بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين والإستروكس، والبانجو والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية غير مرخصة.

واستهدفت مديرية أمن الجيزة عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، ما أسفر عن ضبط 8 أسلحة نارية، و32 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تفنيذ 148 حكم قضائى.

كما أسفرت الحملة التى شارك بها ضباط شرطة المرافق عن إزالة 384 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.