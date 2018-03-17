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"أمناء مدينة دمياط الجديدة" يختتم مسابقة مركز الإبداع العلمى للموهوبين

السبت، 17 مارس 2018 10:38 م
"أمناء مدينة دمياط الجديدة" يختتم مسابقة مركز الإبداع العلمى للموهوبين جانب من الحفل





دمياط عبده عبد البارى
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أقام اليوم مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة احتفالية مركز الابداع العلمى لرعاية الموهوبين علميا بدمياط الجديدة لإعلان نتيجة مسابقة مركز الإبداع العلمى.
 

حضر الحفل الختامى الدكتور خالد خلف وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط ، وعماد الزيات مدير إدارة دمياط الجديدة والدكتور محمود سالم عميد كلية العلوم بدمياط والدكتور أحمد الغباشى مسئول المشروع والمهندس محمد عبد الغنى عضو مجلس الأمناء وجيلان هندام مديرإدارة الموهوبين والتعلم الذكى وممثلين عن مجلس أمناء دمياط الجديدة وممثلين عن جمعية المستثمرين وأساتذة  كلية العلوم بدمياط ووفد من الإدارة وقسم الموهوبين بالإدارة وأولياء الأمور.

تخلل الحفل فقرات موسيقية من قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية والطلبة الموهوبين بمدارس إدارة دمياط الجديدة وتم توزيع شهادات التقدير المحكمين للمسابقة والمشرفين بالمدارس وبعد إعلان نتيجة المسابقة من قبل مسئول مركز الإبداع العلمى الدكتور أحمد الغباشى أستاذ كلية العلوم بدمياط .

تم توزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية للطلبة الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى كما تم توزيع شهادات على جميع الطلبة المشاركين فى المسابقة.

 


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