أغانى واحتفالات فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالإمارات







كتب محمود راغب

شهد اليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية 2018 فى دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالا شديدا من الجالية المصرية، مرددين نداء تحيا مصر .. تحيا مصر.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى ياسر عيد، أشار فيه أن هناك إقبال من المواطنين المصريين المقيمين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم، مرددين أغانى واحتفالات كرنفالية حقيقى بحس وطنى تدعو إلى الفخر.