video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أغانى واحتفالات فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالإمارات

السبت، 17 مارس 2018 03:31 م
أغانى واحتفالات فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالإمارات الانتخابات الرئاسية فى الامارات





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

شهد اليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية 2018 فى دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالا شديدا من الجالية المصرية، مرددين نداء تحيا مصر .. تحيا مصر.
 
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى ياسر عيد، أشار فيه أن هناك إقبال من المواطنين  المصريين  المقيمين بالإمارات للإدلاء بأصواتهم، مرددين أغانى واحتفالات كرنفالية حقيقى بحس وطنى تدعو إلى الفخر.
 
IMG-20180316-WA0241
 

 

IMG-20180317-WA0025

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجالية المصرية بإسبانيا توفر حافلات لنقل الناخبين مجانا للمقرات الانتخابية

الانتخابات الرئاسية

الإمارات

الجالية المصرية

تحيا مصر




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة