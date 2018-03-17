أسوان تنظم ماراثون لطلاب "متلازمة داون" تحت عنوان "بقدراتى أستطيع" الثلاثاء

أسوان تنظم ماراثون لطلاب "متلازمة داون" تحت عنوان "بقدراتى أستطيع" الثلاثاءالسبت، 17 مارس 2018 12:39 م
اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الثلاثاء المقبل، فعاليات ماراثون طلاب "متلازمة داون" والموهوبين يوم من أمام نقابة المعلمين وحتى مبنى ديوان عام محافظة أسوان ، وذلك برعاية اللواء مجدي حجازي محافظة أسوان، تحت شعار "بقدراتي أستطيع".
ومن المقرر أن يحضر الماراثون كل من الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة نائبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، والدكتور سيد الفيومى وكيل المديرية، وأحمد عبد العليم طه مدير التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج بأسوان ، ولفيف من قيادات التربية والتعليم ، وسيتم تسليم جوائز لـ10 فائزين فى الماراثون.
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