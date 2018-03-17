أسقف هولندا وبلجيكا يدلى بصوته فى مقر السفارة المصرية بلاهاى







كتب: هانى محمد

أدلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا وبلجيكا بصوته اليوم السبت، فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية فى لاهاى بدولة هولندا.

وحرص أبناء الجالية المصرية فى هولندا، على الاحتفال بمشاركتهم فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد التفاح السيسي، ومكتوب عليها "رئيسى وافتخر"، تعبيرًا منهم عن تأييد الدولة المصرية وقيادتها.