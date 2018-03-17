أسعار النفط اليوم السبت 17-3-2018 برنت يسجل 66.21 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم السبت 17-3-2018 ، حيث سجلت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت نحو 66.21 دولار للبرميل، وسجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط حوالى 62.34 دولار للبرميل.

برنت يواصل تحقيق المكاسب



ويأتى استقرار اسعار النفط فى أعقاب وصولها إلى مستويات مرتفعة لم تحققها منذ منتصف فبراير الماضى ، وتنهى عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 1 % بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكى 0.4 % على مدى الاسبوع، وهذه هى الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالى للخامين القياسيين كليهما.

عدد حفارات النفط النشطة فى أمريكا يرتفع لسابع أسبوع فى 8 أسابيع



أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة السابعة فى الأسابيع الثمانية الماضية بفعل توقعات بأن أسعار الخام فى 2018 ستكون أعلى مما كانت فى 2017، وهو ما يدفع المزيد من شركات الحفر لتعزيز خططها للإنفاق للعام الحالى.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة فى تقريرها الأسبوعى الذى يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت 4 حفارات نفطية فى الأسبوع المنتهى فى 16 مارس ليصل اجمالى عدد الحفارات النشطة إلى 800

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وإجمالى عدد الحفارات النشطة فى أمريكا، وهو مؤشر أولى للانتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 631 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الانفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.

ومنذ بداية العام الحالى بلغ اجمالى عدد حفارات النفط والغاز الطبيعى النشطة فى الولايات المتحدة 961 حفارا، مقارنة مع متوسط بلغ 876 حفارا فى 2017، و509 حفارات فى 2016 و978 حفارا فى 2015. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

وفى وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن اجمالى انتاج النفط الأمريكى سيرتفع إلى مستوى قياسى عند 10.7 مليون برميل يوميا فى 2018 وإلى 11.3 مليون برميل يوميا فى 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا فى 2017 .