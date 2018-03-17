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أسعار العملات السبت 17-3-2018 واستقرار سعر الدولار

السبت، 17 مارس 2018 11:24 ص
أسعار العملات السبت 17-3-2018 واستقرار سعر الدولار عملات - ارشيفية





كتبت: دانه الحديدى
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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 17-3-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية بالبنوك، على اخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الاسبوع الماضى، والتى شهدت انخفاض اسعار  عملات اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، واستقرار اسعار عملات الدولار الأمريكى والريال السعودى والدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى.

 

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية..

 

سعر الدولار فى مصر

 

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وبالغا وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5703 جنيه للشراء، و17.6694 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.5703 جنيه للشراء

17.6694 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.55 جنيه للشراء

17.65   جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

استقر سعر اليورو الاوروبى أمام الجنيه، بالغاً 21.70  جنيه للشراء، و 21.85 للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 24.50 جنيه للشراء 24.68 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

 

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

 

 سعر الدينار الكويتى اليوم

 

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، مسجلا 58.47 للشراء، و58.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

 

استقر سعر الريال السعودى، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 

الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك غدًا

 

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية

 

 

 

 

 

 


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