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السبت، 17 مارس 2018 08:09 ص
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أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرة

السبت، 17 مارس 2018 08:00 ص
أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرة مالكولم تورنبول رئيس الوزراء الاسترالى





سيدني (أ ف ب)
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حذرت أستراليا، السبت، دول جنوب شرق أسيا ودعتها إلى الرد بشكل "موحد" على تطبيقات بريد الكترونى مشفرة تُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية.

وقال وزير الداخلية الاسترالى بيتر دوتون ان استخدام "الشبكة (الاكترونية) السوداء" من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد باطراد.

وكان الوزير يتحدث فى افتتاح قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) فى سيدنى تستمر يومين، من المتوقع ان يتم للمرة الاولى اقرار مذكرة لتنسيق المعلومات الخاصة بالامن المعلوماتى وموارد الشرطة فى انحاء المنطقة، وتساعد كانبيرا دول جنوب شرق آسيا فى جهودها الرامية إلى الحد من تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف.

 


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