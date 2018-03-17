أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرة

أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرةالسبت، 17 مارس 2018 08:00 ص
مالكولم تورنبول رئيس الوزراء الاسترالى
سيدني (أ ف ب)
إضافة تعليق
حذرت أستراليا، السبت، دول جنوب شرق أسيا ودعتها إلى الرد بشكل "موحد" على تطبيقات بريد الكترونى مشفرة تُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية.
وقال وزير الداخلية الاسترالى بيتر دوتون ان استخدام "الشبكة (الاكترونية) السوداء" من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد باطراد.
وكان الوزير يتحدث فى افتتاح قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) فى سيدنى تستمر يومين، من المتوقع ان يتم للمرة الاولى اقرار مذكرة لتنسيق المعلومات الخاصة بالامن المعلوماتى وموارد الشرطة فى انحاء المنطقة، وتساعد كانبيرا دول جنوب شرق آسيا فى جهودها الرامية إلى الحد من تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف.
إضافة تعليق
"عظمة المصريين" ترفرف فى سماء العالم.. مشاهد مبهرة لأبناء مصر فى أول يوم انتخابات بالخارج.. الوعى والإخلاص والتنمية أسباب دفعت للاحتشاد بمعظم الدول.. وتوثيق لحظات مشاركتهم عبر السوشيال ميديا تخرس ألسنة الإرهاب
صور .. تقارير أمنية تكشف مخطط الإخوان لإسقاط مصر.. إنشاء أبواق إعلامية لإحباط المصريين.. إرهابيون: شكلنا أجنحة مسلحة على غرار الحرس الثورى الإيرانى بعد فشلنا إعلاميا.. تفكيك 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألف متطرف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة