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أرملة الشهيد عادل رجائى: زوجى ضبط حبارة ودمر أنفاق سيناء

السبت، 17 مارس 2018 02:08 م
أرملة الشهيد عادل رجائى: زوجى ضبط حبارة ودمر أنفاق سيناء أرملة الشهيد عادل رجائى - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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قالت سامية زين العابدين زوجة الشهيد اللواء أركان عادل رجائي قائد الكتبة 9 مدرعات ، زوجي من ضبط الإرهابي عادل حبارة في السوق بسيناء بعدما قتل 25 من جنودنا .
 
وأضافت زوجة الشهيد، على هامش حفل وزارة الداخلية للاحتفال بأمهات الشهداء : " زوجي من دمر الأنفاق ، وشكراً للأمن الوطني الذين قبضوا على قتلة زوجي وقدموا لي في عيد الحب كاب زوجي الذي سرقه الجناة".
 
 
وأردفت زوجة الشهيد : " قدمت أسرتى 5 شهداء من أجل الوطن، فأدعوا الجميع للنزول في الانتخابات والوقوف الي جنب دولتنا جيشا وشرطة".
 
 
وأقامت وزارة الداخلية اليوم حفل لتكريم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم بنادى ضباط الشرطة بالجزيرة وذلك تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
 
وحضر الحفل عدد من الفنانين ابرزهم علي الحجار وسميرة أحمد ونهال عنبر ونضال الشافعي ، وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية لرعاية أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات بارواحهم فداء للوطن.

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