أبناء الجالية المصرية بدبى يرددون نشيد الصاعقة "قالوا إيه"

ردد أبناء الجالية المصرية فى دبى نشيد الصاعقة "قالوا إيه"، وذلك خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات.

ويستمر توافد أبناء الجالية المصرية بدبى منذ الصباح أمام اللجان الانتخابية، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج.

ورفع أبناء الجالية المصرية بدبى أعلام مصر وسط ترديد الأغانى الوطنية وهتافات "تحيا مصر".

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، حتى الأحد 18 من الشهر نفسه.