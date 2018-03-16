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3 وزراء ووكيل مجلس النواب يشاركون باحتفالية العيد القومى لجنوب سيناء

الجمعة، 16 مارس 2018 11:00 م
3 وزراء ووكيل مجلس النواب يشاركون باحتفالية العيد القومى لجنوب سيناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء





كتب هانى الحوتى - تصوير سامى وهيب
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يشارك 3 وزراء وهم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالأمسية الشعرية بمدينة طابا ضمن برنامج الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظ جنوب سيناء.

كما يشارك بالاحتفالية، والتى تعقد بالخيمة البدوية بمنتجع طابا هايتس مساء اليوم الجمعة، عددا من كبار المسئولين والنواب من بينهم السيد الشريف وكيل مجلس النواب، وغريب حسان عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وعدد من المستثمرين بطابا ونويبع وعواقل وشيوخ سيناء.

ويتضمن برنامج الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء، تنظيم أمسية شعرية بمنتجع طابا هايتس مساء اليوم الجمعة، ثم تنظم غدا السبت، مراسم رفع العلم على مدينة طابا وتفقد الميناء البرى بطابا، وافتتاح مشروع بناء 24 وحدة إسكان اجتماعى بطابا وافتتاح دار المناسبات والمكتبة الثقافية بقرية طابا البدوية.

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (1)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (2)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (3)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (4)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (5)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (6)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (7)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (8)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (9)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (10)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (11)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (12)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (13)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (14)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (15)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (16)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (17)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (18)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (19)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (20)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (21)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (22)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (23)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (24)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (25)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (26)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (27)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (28)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (29)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (30)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (31)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (32)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (33)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (34)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (35)
 
احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (1)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (2)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (3)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (4)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (5)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (6)
 
احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (7)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (8)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (9)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (10)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (11)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (12)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (13)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (14)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (15)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (16)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (17)

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (18)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (19)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (20)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (21)
 

 

احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء (22)
 

 


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