25 مارس تنفيذ "حقل موسع" بمزرعة كلية الزراعة بقرية الراهب فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أكد الدكتور حمدى السيد أحمد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمنوفية، برئاسة المهندس رجب شحات غنيم، ستنفذ يوم "حقل موسع لمحصول القمح" يوم 25 مارس المقبل بمزرعة كلية الزراعة بالراهب مركز شبين الكوم، وبحضور الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عادل البلتاجى عميد كلية الزراعة بالمنوفية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية، وأعضاء الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وعدد من النواب ومهندسى الإرشاد الزراعي، بالإضافة لعدد من المزارعين وطلبة كلية الزراعة بالمنوفية .

وأكد وكيل زراعة المنوفية فى بيان له، أن حالة القمح جيدة ولجان الإرشاد الزراعى والمكافحة تفحص زراعات القمح بالإضافة إلى متابعته يوميا، بالتعاون مع أساتذة الحملة القومية للقمح.