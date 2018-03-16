13.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى







كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 13.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1935 مليون ورقة منفذة على 190 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 1312 مليون ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 6.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 4.8 مليون ورقة منفذة على 913 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 92.68% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.32%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 9130 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1566 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 98 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2237 مليون جنيه بحجم تداول 313 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 68 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 11340 مليون جنيه بحجم تداول 1879 ورقة مالية منفذة من خلال 166 ألف عملية.